للرجال فقط .. لن تصدق تأثير الجزر على القدرة الجنسية

يبحث عدد كبير من الرجال عن كيفية زيادة القدرة الجنسية والخصوبة بشكل طبيعي، وللأسف هناك اعتقاد شائع بأن الأطعمة القادرة على تحسين القدرة الجنسية محدودة جدا، ولكن هذا غير صحيح فالطبيعية مليئة بهذه الأطعمة الخارقة التى تزيد خصوبة الرجال.



ووفقا لما عرضه موقع "healthline " أن الجزر يعمل على زيادة القدرة الجنسية بمعدل كبير، حيث يجعل عدد الحيوانات المنوية أكبر وحركتها أفضل، وتشير الأبحاث إلى أن هذا يرجع إلى الكاروتينات الكيميائية الموجودة في الجزر ، كما أنها هى مسؤولة عن إعطاء الخضروات اللون البرتقالي.



ووجدت بعض الأبحاث أن الجزر يمكن أن يحسن من خصوبة الذكور، والكاروتينات الموجودة في الجزر تحسن جودة الحيوانات المنوية وحركتها.



يساعد الجزر على علاج الكثير من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الانسان بل والوقاية منها وفى مقدمتها ضعف النظر ، وتقصف الأظافر ، وانخفاض الضغط ، وتساقط الشعر.

