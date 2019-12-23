تصنيف أندية العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية المصرية والإفريقية والزمالك ثالثا

حافظ الأهلى على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، وتفوق على العديد من الأندية العالمية، مثل بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولاتسيو بطل كأس السوبر الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي.



وجاء فريق بيراميدز في المركز الثاني بين الفرق المصرية والـ 117 عالميًا، ثم الزمالك في المركز الـ 136 عالميًا بعدما صعد "3 مراكز"، ثم الإسماعيلي في المركز الـ 231 عالميًا، والمصري البورسعيدي في المركز الـ 251 عالميًا.



واستمر فريق برشلونة الإسبانى على صدارة التصنيف يليه فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بينما ارتقى فلامنجو البرازيلي "وصيف" النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر 3 مراكز، ليحتل المركز الرابع خلف فالنسيا الإسبانى.