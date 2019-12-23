AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصنيف أندية العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية المصرية والإفريقية والزمالك ثالثا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:35 م
الأهلى
الأهلى
Advertisements
القسم الرياضي
حافظ الأهلى على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، وتفوق على العديد من الأندية العالمية، مثل بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولاتسيو بطل كأس السوبر الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي.

وجاء فريق بيراميدز في المركز الثاني بين الفرق المصرية والـ 117 عالميًا، ثم الزمالك في المركز الـ 136 عالميًا بعدما صعد "3 مراكز"، ثم الإسماعيلي في المركز الـ 231 عالميًا، والمصري البورسعيدي في المركز الـ 251 عالميًا.

واستمر فريق برشلونة الإسبانى على صدارة التصنيف يليه فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بينما ارتقى فلامنجو البرازيلي "وصيف" النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر 3 مراكز، ليحتل المركز الرابع خلف فالنسيا الإسبانى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصنيف العالمي للأندية.. الزمالك يرتقى 3 مراكز والأهلى يتراجع

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

شاهد.. آخر ظهور لـ دينا فؤاد من كواليس عمل جديد

تصنيف أندية العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية المصرية والإفريقية والزمالك ثالثا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور

مفتي الجمهورية : التشدد تدين مغشوس وجملة زوجتك نفسي " عبث"

أيهم أجمل؟ ناردين فرج تتألق بـ6 فساتين في the voice "صور"