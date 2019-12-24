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فيديو جراف

فيديوجراف| تنافس زوجات المشاهير في 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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منار شعبان
زوجات النجوم دائما محط أنظار وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، وتألق كثير منهن خلال عام 2019، خلال ظهورهن فى المناسبات العامة أو الخاصة كأعياد الميلاد وغيرها.

ولفتت إطلالتهن أنظار متابعيهن على السوشيال ميديا وتنوعت ما بين الكلاسيكية والكاجوال والعصرية ومن أبرزهن بسمة بوسيل زوجة تامر حسني ويارا نعوم زوجة عماد متعب وزوجة كريم فهمي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أحدث إطلالات زوجات النجوم من خلال الفيديوجراف الآتي...
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