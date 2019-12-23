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محافظات

جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:39 م
محافظ قنا يتفقد منفذ
محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
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يوسف رجب
أجرى اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، جولة ميدانية بشوارع  مدينة قنا، للوقوف على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل الداودي، جولته بتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة بميدان الساعة بوسط مدينة قنا واستمع إلى رأي المواطنين حول السلع المعروضة والتي شملت العديد من منتجات الألبان والبيض والخضراوات التي نالت إعجاب المواطنين، نظرًا للجودة التي تتمتع بها ورخص أسعارها مقارنة بمثيلاتها بالسوق.

وأكد الداودي، على أن المحافظة تضع احتياجات المواطن الأساسية على قائمة أولوياتها، كما أنها سوف تسعي خلال الفترة القادمة إلى التوسع في فتح المزيد من المنافذ لبيع منتجات مزارع المحافظة بأسعار تنافسية لكسر حدة ارتفاع الأسعار.

تابع الداودى، جولته بتفقد حالة المرور بشارع مصر / أسوان الزراعي رافقه خلالها العميد عمرو شاهين مدير إدارة المرور بالمحافظة، حيث تفقدا مجمع مواقف أبنود والأشراف وكرم عمران أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القنائى، موجهًا السائقين بضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم للحفاظ علي السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمارة من المواطنين.

جدير بالذكر أن جولة المحافظ شملت عدد من اللقاءات مع المواطنين، استمع خلالها إلى العديد من الشكاوي والمقترحات حول عدد من المشكلات التي وعد بدراستها والعمل علي حلها مع الجهات المختصة.
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة
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