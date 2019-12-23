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رياضة

محمد يوسف يكشف عن بعض ملامح تشكيل الأهلي امام الاتحاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:25 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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ياسمين تيسير
أكد محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق أن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ستكون صعبة وتوقع ان يجلس وليد سليمان نجم الفريق على دكة البدلاء ليكون ورقع رابحة للفريق حال تعثر المباراة.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات عبر قناة " تايم سبورت " أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق سيحرص على الحفاظ على بعض الاوراق الرابحه خارج المباراة للدفع بها حال تعثر سير المباراة بشكل في صالح الفريق.

وتابع أن قرار فايلر بالدفع بـ محمود متولى نجم الفريق فور عودته من الإصابة دليل على قناعته الشديدة به.

ويستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المارد الأحمر وزعيم الثغر، في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 7 جولات، متفوقًا على الاتحاد السكندري الوصيف بفارق نقطة واحدة والذي خاض 9 جولات.
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