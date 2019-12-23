وأد الفتنة.. الزمالك يرد على أزمة أبو جبل وعواد بهذه الطريقة.. شاهد

رد نادي الزمالك على أزمة "انستجرام" الشهيرة بين حارسيه محمد عواد، ومحمد ابوجبل، التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة جماهير لحراس مرمى الفريق الأول ، للرد على الصور التي تم تداولها أمس الاحد للثنائي محمد عواد ومحمد ابوجبل.



وخرج الثنائي ابوجبل وعواد أمس لنفي الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي أزمات فيما بينهم وأن الصور مزيفة.



ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الانتاج الحربي غدا الثلاثاء باستاد السلام في اطار الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز.