تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة مدنية بولاية تينيسي الأمريكية

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية حادثًا مأساويًا، الأحد، عقب تحطم طائرة صغيرة مخصصة لرحلات القفز المظلي في مقاطعة كوفي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم اثنان حالتهما حرجة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت هيئة الطيران الأمريكية إن الطائرة من طراز de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter، وقد سقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار تولاهوما المحلي، عند الساعة 12:45 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل ما بين 16 إلى 20 راكبا، معظمهم يُرجح أنهم من ممارسي رياضة القفز بالمظلات.

سقوط مفاجئ قرب متحف للطيران

وأكدت شرطة الطرق السريعة في تينيسي أن الطائرة تحطمت بجانب طريق "أولد شيلبيفيل" قرب مدينة تولاهوما، في موقع قريب من متحف "بيتش كرافت" للطيران، حيث اصطدمت بأشجار قبل أن تهوي على الأرض.

وأوضحت الشرطة أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفيات المقاطعة، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما خضع باقي الركاب للفحص الطبي في موقع الحادث.

شهود عيان: الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن تيري جانيك، وهو شاهد عيان يبلغ من العمر 66 عامًا ويقطن مقابل مطار تولاهوما، أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد فوق المنازل، في مؤشر على وجود عطل أو خلل فني.

وقال جانيك: "رأيت الجناح الأيسر للطائرة وهو يتمزق بالكامل قبل أن تتحطم"، مضيفًا أن "مقصورة القيادة بدت في حالة سيئة للغاية بعد السقوط".

حطام متناثر وتحقيق جارٍ

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث تحطم مقدمة الطائرة بالكامل، وتناثر الحطام في محيط المكان، فيما بدا أحد جناحي الطائرة مكسورًا تمامًا.

وتواصل السلطات الأمريكية المختصة، بما فيها هيئة الطيران وإدارة السلامة الوطنية للنقل، تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة وراء سقوط الطائرة، مؤكدة أن التحقيق ما زال في مراحله الأولية.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من أخطر الحوادث الجوية في الولاية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الرحلات المخصصة للأنشطة الترفيهية مثل القفز بالمظلات.