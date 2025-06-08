تحطم طائرة تقل 20 شخصًا على طريق شيلبفيل القديم في تينيسي الأمريكية

تحطّمت طائرة اليوم الأحد، في ولاية تينيسي الأمريكية، وقد كانت تقلّ ما بين 16 إلى 20 فردًا، وفقًا لتصريحات دورية الطرق السريعة بتينيسي

وأفادت وسائل الإعلام الامريكية بأن الحادث وقع على طريق شيلبفيل القديم، في حدود الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ووُصِف على أنه "وضع لا يزال نشطًا" مع وجود فرق الطوارئ المتمركزة في الموقع.

وقال لايل راشيل، المتحدث باسم مدينة تولاهوما، إنّه ولحسن الحظ لم تُسجّل وفيات حتى الآن، رغم وقوع بعض الإصابات، معظمها طفيفة، لكن حالتَين هما الأكثر خطورة حيث نُقِلا جواً بسيارتين صحيّيتين إلى مستشفيات مجاورة

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة كانت تُستخدم فيما يبدو كطائرة للقفز بالمظلات عند اصطدامها ببعض الأشجار أثناء اقترابها من الهبوط، ما أدى إلى فقدان السيطرة وتحطّمها

وتتعاون حالياً إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) مع THP والسلطات المحلية للتحقيق في أسباب الحادث، وسط تحذير من إبقاء الطرق المجاورة خالية لضمان مرور فرق الإنقاذ والطوارئ

ورغم الطبيعة النشطة للمشهد، إلا أن التنظيم والرد السريع أتاحا تقديم الإسعافات الفورية، ونُقل عدد من المصابين جزئيًا إلى المستشفى، بينما قيّمت فرق الإنقاذ الباقين في الموقع .