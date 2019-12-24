بينها السير حافية القدمين| 10 عادات خاطئة تمارسها النساء خلال الدورة الشهرية

تتعرض بعض السيدات خلال الدورة الشهرية للآلام، وتقلب المزاج ،مما يجعل الكثير منهن يقعن فى أخطاء تزيد من شعورهن بالإرهاق، لذلك تحذر الدكتورة هند محمد استشارى أمراض النساء والتوليد من قائمة ممنوعات في أثناء الدورة الشهرية، على السيدات والفتيات التوقف عنها فورا.





قائمة الممنوعات أثناء الدورة الشهرية:





1- حمل الأشياء الثقيلة.





يسبب حمل الأشياء الثقيلة آلاما فى الظهر، ويضاعف آلام الدورة الشهرية فى أسفل الظهر والبطن؛ لذلك تجنبى حمل الأشياء الثقيلة ، أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تسبب نزيفا خلال أيامها.





2- السير حافية القدمين أو الجلوس على أرضية باردة.





يؤدي السير حافية القدمين أثناء الدورة الشهرية لإصابة الجسم بالبرودة وعدم الراحة؛ لذلك اعملي على تدفئة نفسك جيدا .





3- تناول الآيس كريم والمشروبات والمياه الباردة والمثلجة.





يسبب ذلك مضاعفات آلام البطن وضعف نزول الدورة الشهرية واستمرارها لعدد من الأيام الأكثر من المعتادة لكل شخص .





4- تناول الخضار والفواكه اللزجة، مثل الباميا، القرع، الموز، الملوخية، المانجو.





تجنب الوجبات المسببة لاحتمال حدوث إسهال فهو يعتبر بمثابة معاناة للحائض.





5- أكل وشرب الحوامض مثل الليمون والبرتقال والزبادي والجبن الحامض.





من المعروف أن الحوامض تزيد من الشعور بالغثيان وهو شئ طبيعي لكل فتاة أو سيدة تشعر به أثناء الدورة الشهرية، لذا فتناول الحمضيات يزيد ذلك الشعور وأحيانا يتسبب فى التقيؤ عدة مرات .





6- الإكثار من تناول المشروبات الغازية وأكل طعام المعلبات.





خطأ كبير يحدث مضاعفات فى آلام البطن أثناء الدورة الشهرية،على العكس حاولي الالتزام بتناول طعام صحي يمد جسمك بالطاقة اللازمة في أيام الدورة الشهرية.





7- التعرض لأدوات التهوية من التكيف والمراوح الشديدة وغيرها.





يصبح الجسم أثناء الدورة الشهرية أكثر حساسية لذلك على السيدة التدفئة لعدم الشكوى من المفاصل والعضلات نتيجة للتعرض للبرد.





8- غسل منطقة المهبل بالماء والصابون.





من الطبيعى حدوث بعض من الالتهابات فى هذه المنطقة نتيجة لوضع الحفاض، لذلك تجنبي الصابون لأنه يسبب تهيجا أكثر فى هذه المنطقة بسبب احتواءه على مواد كيماوية .





9- الاستحمام بماء بارد خلال أيام الدورة الشهرية.





يفضل عدم الاستحمام فى اليوم الأول والثاني، وإذا لزم الأمر يفضل الاستحمام بالماء الدافئ لتهدئة الجسم وعدم الإصابة ببرد وآلام العظام .





10- تناول أقراص الأسبرين أو الأدوية المسيلة للدماء.





تناول أقراص الأسبرين أو الأدوية المسيلة للدماء، تسبب السيولة للدماء التى تزيد من احتمالية إصابة السيدات بنزيف.





11- إزالة الشعر الزائد من الجسم أو تجربة الماسكات.



