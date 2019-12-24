على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

فنجان القهوة عشق للكثير من الأشخاص، لكن تحضيرها لا يتقنه الكثيرون أيضا، وتختلف طريقة عمل القهوة ولكن أشهرها التركية، التي يفضلها أغلبية عشاق القهوة، لذلك نقدم لكِ اليوم الأسرار التركية في طريقة عمل فنجان قهوة تركي بوش:



المقادير:



لتحضير فنجانين:

2 ملعقة كبيرة قهوة تركية

1 ملعقة صغيرة سكر أو حسب الذوق

2 فنجان ماء بارد



طريقة التحضير :



نضع القهوة في الركوة ثم نضيف السكر (أو بلا سكر إذا كنتم تحبونها سادة) .

نضيف فنجانين من الماء البارد ونحرك حتى تمتزج المكونات جيدًا معًا .

نضع الركوة على نار هادئة دون أن نحرك ونتركها حتى تظهر الرغوة على وجه الركوة قبل الغليان بقليل.

نرفع الركوة عن النار قبل أن تبدأ الرغوة بالاختفاء بسبب الغليان ونصب القهوة بالفناجين، وبذلك تكون القهوة التركية برغوتها الغنية جاهزة للتقديم.