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مرأة

لعشاق القهوة.. طريقة عمل أسرع كيك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
لعشاق القهوة طريقة
لعشاق القهوة طريقة عمل أسرع كيك
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الرشابي طريقة عمل كيكة بالقهوة بمذاق لا يقاوم ومشهي لعشاق القهوة .

مقادير كيكة بالقهوة:

2 كوب دقيق
نصف كوب سمنه
كوب سكر
3 بيضات
2 باكو فانيليا
كوب لبن
ملعقة كبيرة قهوة
الوجه
كوب لبن
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة
نصف كوب سكر بودره
رقائق شيكولاتة

طريقة تحضير كيكة بالقهوة:
* إضربى فى الخلاط السمنة والسكر والقهوة واللبن والبيض والفانيليا

* أخلطى الدقيق والبيكنج بودر والملح وضيفي اليهم خليط السمنة و السكر

* قلبى وصبى الخليط فى صينية كيك مدهونة بالزيت و ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج

* إخلطى اللبن والكاكاو والقهوة والسكر والزيت ورقائق الشيكولاتة على النار

* وزعى الخليط على الكيكة وقدميها
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