لعشاق القهوة.. طريقة عمل أسرع كيك

تقدم الشيف نجلاء الرشابي طريقة عمل كيكة بالقهوة بمذاق لا يقاوم ومشهي لعشاق القهوة .
مقادير كيكة بالقهوة:
2 كوب دقيق
نصف كوب سمنه
كوب سكر
3 بيضات
2 باكو فانيليا
كوب لبن
ملعقة كبيرة قهوة
الوجه
كوب لبن
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة
نصف كوب سكر بودره
رقائق شيكولاتة
طريقة تحضير كيكة بالقهوة:
* إضربى فى الخلاط السمنة والسكر والقهوة واللبن والبيض والفانيليا
* أخلطى الدقيق والبيكنج بودر والملح وضيفي اليهم خليط السمنة و السكر
* قلبى وصبى الخليط فى صينية كيك مدهونة بالزيت و ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج
* إخلطى اللبن والكاكاو والقهوة والسكر والزيت ورقائق الشيكولاتة على النار
* وزعى الخليط على الكيكة وقدميها
مقادير كيكة بالقهوة:
2 كوب دقيق
نصف كوب سمنه
كوب سكر
3 بيضات
2 باكو فانيليا
كوب لبن
ملعقة كبيرة قهوة
الوجه
كوب لبن
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة
نصف كوب سكر بودره
رقائق شيكولاتة
طريقة تحضير كيكة بالقهوة:
* إضربى فى الخلاط السمنة والسكر والقهوة واللبن والبيض والفانيليا
* أخلطى الدقيق والبيكنج بودر والملح وضيفي اليهم خليط السمنة و السكر
* قلبى وصبى الخليط فى صينية كيك مدهونة بالزيت و ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج
* إخلطى اللبن والكاكاو والقهوة والسكر والزيت ورقائق الشيكولاتة على النار
* وزعى الخليط على الكيكة وقدميها