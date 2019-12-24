لعشاق القهوة.. طريقة عمل أسرع كيك

تقدم الشيف نجلاء الرشابي طريقة عمل كيكة بالقهوة بمذاق لا يقاوم ومشهي لعشاق القهوة .



مقادير كيكة بالقهوة:



2 كوب دقيق

نصف كوب سمنه

كوب سكر

3 بيضات

2 باكو فانيليا

كوب لبن

ملعقة كبيرة قهوة

الوجه

كوب لبن

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة قهوة

نصف كوب سكر بودره

رقائق شيكولاتة



طريقة تحضير كيكة بالقهوة:

* إضربى فى الخلاط السمنة والسكر والقهوة واللبن والبيض والفانيليا



* أخلطى الدقيق والبيكنج بودر والملح وضيفي اليهم خليط السمنة و السكر



* قلبى وصبى الخليط فى صينية كيك مدهونة بالزيت و ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج



* إخلطى اللبن والكاكاو والقهوة والسكر والزيت ورقائق الشيكولاتة على النار



* وزعى الخليط على الكيكة وقدميها