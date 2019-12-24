اختيار أسعد الجميع .. رد نادي القضاة على تولي عمر مروان حقيبة العدل

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة النادي تقدم بالتهنئة للمستشار عمر مروان بمناسبة توليه منصب وزير العدل.



وأضاف ان النادي عبر في تهنئته عن أصدق التهاني والتبريكات للمستشار عمر مروان لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل.



واكد النادي، انه هذا الاختيار أسعد جموع القضاة ليقينهم مدى حرص الوزير من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية.



وتمني النادي توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة للعمل على تطوير منظومة العدالة، والمضي قدما في سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام القضائي وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات.