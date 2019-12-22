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برلمان

تعرف على أول طلب لرئيس البرلمان من وزير العدل الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:41 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
حرص عدد من الوزراء الجدد على الحضور للبرلمان بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس وفي مقدمتهم المستشار عمر مروان وزير العدل والذي جلس بجوار المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب الجديد.

وحضر أيضا وزير الإعلام أسامة هيكل لتقديم الاستقالة للبرلمان تجنبا للجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلا: "حضرت بنفسي لأتقدم بالاستقالة والشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب وشرفت بزمالتهم خلال السنوات الأربع الماضية وأتمنى مزيدا من الدعم".

بدوره قال المستشار عمر مروان وزير العدل: "حرصت أن أحضر لمجلسكم الموقر الذي أكن له كل حب ومودة والمجلس أضاف لي خبرات وعلى رأسها أن على رأسه قامة دستورية وأعضاء النواب ممثلون حقيقيون للشعب حملوا هموم المواطنين للمجلس نكن لهم كل التقدير والاحترام".

وتابع مروان: "أعاهد المجلس أن أكون من أكثر الوزراء تعاونا مع البرلمان وسعدت لتولي المستشار علاء فؤاد مهمة وزارة مجلس النواب وسيكون أكثر تعاونا مني".

وطالب رئيس البرلمان د. على عبد العال المستشار مروان، بفصل الشهر العقاري عن إدارة العدل وتسجيل عقارات مصر، مضيفا: "لست بغريب عن وزارة العدل وإنما بيتك القديم الجديد".

وقال وزير مجلس النواب المستشار علاء فؤاد: "نسعى للتعاون على أكمل وجه وأشكر المستشار عمر مروان وأقدم له التهنئة وأتمنى أن أكون خير خلف لخير سلف".
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