وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل صباح اليوم، المستشار عمر مروان وزير العدل، كلا من المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة، حيث قدموا التهنئة لتوليه حقيبة العدل وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.



ومن جانبه أعرب وزير العدل خلال اللقاء عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون، كما حرص على تأكيد التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.