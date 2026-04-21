محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بصومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بالتزامن مع انطلاق محصول الحصاد، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء.

حيثُ تابعت أعمال تفريغ الشحنات الواردة ومراحل الفرز والتخزين، مُصرّحة أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ ٤٤ ألف ١٨٦ طنًا داخل المحافظة وخارجها. كما تفقّدت المعمل الخاص بالصوامع واستمعت إلى شرح وافٍ حول آليات فحص الأقماح الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الاستلام بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي، موجهةً بوضع لوحات إرشادية تتضمن النسب والمعايير المعتمدة كدليل استرشادي للمختصين أثناء إجراء الفحوصات.

وشدّدت المحافظ على اتخاذ كافّة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، وسرعة صرف مستحقات الموردين دون تأخير، كما وجهت باستغلال الأرض الفضاء أمام الصومعة لإنشاء ساحة انتظار للسيارات بهدف تنظيم الحركة ومنع التكدس.