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فن

سناء يوسف تكشف تفاصيل طلاقها من المنتج عمرو مكين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
سناء يوسف وعمرو مكين
سناء يوسف وعمرو مكين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة سناء يوسف ، أن عن انفصالها من المنتج عمرو مكين لم يؤثر بالسلب عليها لأنها تؤمن بأن كل شئ قسمة ونصيب.

وأضافت سناء يوسف أثناء لقاء تلفزيوني : أن عمرو يظل والد ابنى وبيننا كل الود والاحترام والتقدير.

وأوضحت سناء يوسف قائلة : برغم من زواجى عدة سنوات من المنتج عمرو مكين ، إلا أنه لم يساعدني في العمل أو ينتج لي وهو ما يفضح أكاذيب البعض عندما قالوا إن هذه الزيجة هدفها المصلحة.

وكانت انفصلت سناء يوسف منذ فترة عن المنتج عمرو مكين ولديها ابن منه يدعى ياسين.
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