فيديوجراف| تفاصيل حبس زوجة شادى محمد

أمرت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين في واقعة سرقة شقته.



كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته الخاصة.



واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ مؤكدًا أن الواقعة تمت خلال تواجده بصحبة أولاده في إجازة بالعين السخنة.



