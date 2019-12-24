بريطانيا تدعو إلى حوار ينهي العمليات القتالية في ليبيا

أكدت بريطانيا دعمها لاستقرار الوضع في ليبيا، داعية الأطراف إلى حوار ينهي العمليات القتالية، وفقًا لما أفادت به شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل.



وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن عن مهمة أوروبية مرتقبة في ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية، لحل الأزمة والتهدئة بين الأطراف في ليبيا وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا معركة الحسم التي يقاتل فيها الجيش الوطني الليبي، من أجل دحر الميليشيات، وسط توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فايز السراج، مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.



كما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا من التدخل الأجنبي في ليبيا، خاصة بعد مطالبة رئيس حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، فايز السراج، تركيا، تفعيل الاتفاقيات الأمنية معها، وذلك عقب تقدم الجيش الوطني الليبي في معركته لتحرير طرابلس.



وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حان الوقت لحماية الاستقلال في ليبيا بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي".



وكان فايز السراج، وجه رسالة إلى تركيا، حيث استغاث فيها وناشدها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، وذلك عقب تقدم الجيش الوطني الليبي في معركته لتحرير طرابلس.



وكان رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، أكد في وقت سابق أنّ القوة البحرية في حالة تأهبّ قصوى تحسبًّا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا.



وأوضح اللواء المهدوي أن القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية، مشيرًا إلى أن هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي.