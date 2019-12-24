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مرأة

أورام سرطانية تحتاج لاستخدام العلاج المناعي والموجه معا.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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آية التيجي
قالت الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ الأورام بجامعة القاهرة، وأمين عام مؤتمر الطيور المهاجرة، والذي يقام كل عام في محافظة الأقصر، يعتمد فكرته على تبادل الخبرات بين الأطباء الذين يعيشون في الخارج ونقل هذه الخبرات على شباب الأطباء داخل مصر.

وأضافت ابتسام سعد الدين، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن العلاج المناعي شهد مؤخرا العديد من القفزات، حيث أنه شهد نجاحا كبير في علاج العديد من الأورام السرطانية بدون ظهور الأعراض الجانبية التي يتركها العلاج الكيميائي.

وتابعت ابتسام سعد الدين، أنه تم استخدام في البداية بعد العلاج الكيميائي العلاج المناعي، وفيما بعد تداخل مع استخدام العلاج الموجه، والذي شهد تأثيرا أكبر في السيطرة على العديد من الأورام السرطانية المنتشرة، والتي كان يصعب علاجها والقضاء عليها في السابق.

وجاءت كلمتها خلال المؤتمر الدولي السنوي للأورام بالأقصر في عامه الرابع، والذي يرتكز على التدخين وعلاقته بسرطان الرئة، وسرطان الثدي وعلاقة الرياضة بالوقاية منه، والتقنيات الحديثة في مجال علاج الأورام، سواء المناعية أو البيولوجية والموجهة والكيماوي، وأنواع الجراحات المختلفة، والتحفظية، وكيفية الاستفادة بالعلاج الإشعاعي.

ويشارك في الفعاليات نحو 200 من علماء الأورام والأطباء المصريين العاملين بالخارج، لمناقشة أبرز المستجدات في علم الأورام للكبار وشباب الأطباء بمختلف أنواعه، كما تم بحث كل ما هو جديد في مجال الأدوية والعلاج الموجه المناعي الكيميائي للسرطان.

وحضر في المؤتمر الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور أحمد التاودي رئيس أكاديمية الطب العسكري، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتورة حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، ومن أساتذة أمراض الدم الدكتورة ابتسام سعد الدين، والدكتور ميرفت مطر.

وإليكم الفيديو..
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