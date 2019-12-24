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منوعات

للسعوديين.. وظائف شاغرة بمجموعة شركات الزامل القابضة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:05 م
مجموعة زامل القابضة
مجموعة زامل القابضة
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محمود نوفل
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

- مؤلف محتوى (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو اللغة الإنجليزية، أو الكتابة الإبداعية)، أو أي مجال ذي الصلة.

- ممرض (للرجال): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

- محاسب- الخزانة وتمويل المشروع (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة).

- فني دعم تقنية المعلومات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وهندسة النظم، ونظم المعلومات الإدارية).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019.
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