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أخبار العالم

للسعوديين..وظائف جديدة بوزارة البيئة والزراعة.. اعرف موعد التقديم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:33 م
وزارة البيئة والمياه
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية
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محمود نوفل
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة للخريجين السعوديين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وبيًنت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة " عكاظ " السعودية أن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال فقط، مبينة أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

وحثت الوزارة الخريجين الراغبين لشغل هذه الوظائف، التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa، بدءًا من يوم الأحد 29 ديسمبر، ولمدة خمسة أيام.

ولفتت الوزارة إلى أن الشروط الخاصة بتلك الوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

والمحت الي أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة على جميع المتقدمين، ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية، وللاطلاع على الوظائف المعلن عنها يرجى زيارة الرابط التالي https://cutt.us/DiZtp.
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