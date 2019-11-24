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1280 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.. تفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
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محمود نوفل
كشفت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة البترول الكويتية، عن وجود 1280 وظيفة شاغرة للكويتيين في المؤسسة وشركاتها التابعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "القبس"، فقد وصلت أعداد القوى العاملة بالمؤسسة وشركاتها التابعة حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 20.7 ألف وظيفة، في حين وصلت نسبة العمالة الوطنية إلى 85.5%.

وبلغت أعداد الكويتيين 19 ألف موظف، في مقابل 3218 موظفًا غير كويتي، فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة لغير الكويتيين 285 وظيف، بحسب الدراسة.

ووضحت الدراسة نتائج أعمال المؤسسة وشركاتها التابعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2020/2019، والتي أظهرت تحقيق المؤسسة أرباحًا بقيمة 700 مليون دينار، بسبب زيادة إيراداتها البالغة 11.4 مليار دينار.

وبيًنت الدراسة أن متوسط مبيعات النفط الخام بلغ 2.01 مليون برميل يوميًا، بمتوسط سعر 65.03 دولارًا للبرميل.

وعن الإيرادات قالت "المؤسسة": بلغ إجمالي الإيرادات المحقّقة للمؤسسة وشركاتها التابعة 11.4 مليار دينار بزيادة عن الإيرادات المحقّقة، بمبلغ 701.3 مليون دينار.
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