Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أعلى حصة للفرد.. الكويت تتصدر قائمة إيرادات صادرات النفط بأوبك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:25 م
النفط -أرشيفية
النفط -أرشيفية
Advertisements
مــيــــــــــس رضــــــــــــا
أظهر تقرير حديث لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن حصة الفرد من إيرادات صادرات النفط بالكويت بلغت نحو 14683 دولارًا عام 2018، وجاءت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بمقدار 7797 دولارًا.

وحافظت الكويت على مركزها الأول في منظمة أوبك العام الماضي، بامتلاكها أعلى حصة للفرد من إيرادات النفط.

وبلغت الحصة في السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، نحو 7098 دولارًا، تلتها غينيا الإستوائية بمقدار 3540 دولارًا للفرد، ثم ليبيا بحصة بلغت 3214 دولارًا.

ووصلت حصة الفرد 2304 دولارات في العراق، و2223 دولارًا في الغابون و1561 دولارًا في الكونغو و1208 دولارات في أنغولا و834 دولارًا في فنزويلا و820 دولارًا في إيران و709 دولارات في الجزائر و348 دولارًا في الإكوادور و212 دولارًا في نيجيريا.

وظلت الكويت في المركز الأول في هذا المجال بين منتجي أوبك لسنوات عديدة، نظرًا لضخامة صادراتها النفطية وضآلة عدد سكانها، إذ أنه يتم احتساب تلك الحصة بتقسيم إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز على عدد السكان.

وبلغ دخل الكويت النفطي العام الماضي نحو 61 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات حوالي 237 مليار دولار في السعودية، و91 مليار دولار في العراق، و 74 مليار دولار في الإمارات، وحوالي 67 مليار دولار في إيران التي يتوقع أن تهوي إيراداتها إلى نحو النصف العام الجاري بسبب العقوبات الأمريكية عليها.

وكان تقرير سابق لإدارة معلومات الطاقة أظهر أن إجمالي إيرادات أوبك التي تسيطر على نحو ثلثي احتياطي النفط العالمي المثبت، قفزت من حوالي 538 مليار دولار عام 2017 إلى 711 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع أن تتراجع إلى 604 مليارات دولار العام الجاري، ونحو 580 مليار دولار العام المقبل نتيجة تخفيض المنظمة لإنتاجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفعل تراجع إيرادات الطاقة.. اتساع العجز التجاري للجزائر

ترشيحاتنا

ضربوه بالنار وسرقو سيارته.. مصرع مواطن على يد مجهولين بالشرقية

حالة واحدة تبيح زواج المجنون.. مفاجآت مثيرة فى قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. تفاصيل

سعرها لا يصدق.. يسرا تنشر صورتها داخل أول سيارة تعمل بالكهرباء

الأرصاد تنصح المواطنين بتغيير الملابس وتحذر من فترة الصباح والليل..فيديو

دعاء واظب عليه النبي بعد تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شوارع لوس أنجلوس .. رامي مالك يصور فيلمه الجديد مع دانزيل واشنطون

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

ماذا دار بين الملك سلمان ووزير خارجية الإمارات في الرياض.. تفاصيل