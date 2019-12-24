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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: التحول لعصر جديد علينا يفرض تغيير طرق التفكير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:11 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعيش فترة غير مسبوقة في التحول الي جامعة ذكية.

وأشار الخشت على هامش كلمته بحفل عيد العلم الـ16 الذي تنظمه الجامعة: إن التحدي الآن في مواجهة التنمية وتحديات المستقبل لن يتم مواجهته إلا ببناء إنسان مصري جديد.

وأضاف: من المؤكد أننا نركز اهتمامنا على تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير فطرق التفكير الجديدة هي سر الانتقال في التحول من عصر إلى آخر فإذا بحثت في سر التحول من عصر الجاهلية إلى الإسلامية سترى أن تغير طرق التفكير هي السر. 

واستعرض الخشت تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية خلال عام 2019 وتفعيلها للمبادرات الرئاسية وغيرها من الإنجازات.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة تحقيق مجلة جامعة القاهرة الدولية المركز الخامس عالميا وهو السر في التقدم في التصنيفات الدولية.
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