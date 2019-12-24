مصر في التصنيف الأول .. تصنيف المنتخبات الإفريقية المشاركة في تصفيات مونديال 2022

يستعد عشاق ومتابعي الكرة الإفريقية يوم 21 يناير 2020 حيث ستقام قرعة الدور الثاني لتصفيات القارة الأفريقية التأهيلية لكأس العالم قطر 2022.



حفل القرعة سيشهد انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ26 المعفاة في أفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق.



وبناء على ترتيب نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات فقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات المترشحة إلى أربعة مستويات.



وفيما يلي توزيع المستويات:



المستوى الأول:



- السنغال

- تونس

- نيجيريا

- الجزائر

- المغرب

- غانا

- مصر

- الكاميرون

- مالي

- الكونغو الديمقراطية



المستوى الثاني :



- بوركينا فاسو

- الكوت ديفوار

- جنوب افريقيا

- غينيا

- اوغندا

- الراس الأخضر

- الغابون

- البينين

- زمبيا

- الكونغو



المستوى الثالث:



- مدغشقر

- موريتانيا

- ليبيا

- موزمبيق

- كينيا

- افريقيا الوسطى

- الزيمبابوي

- النيجر

- ناميبيا

- غينيا بيساو



المستوى الرابع:



- الملاوي

- أنجولا

- التوغو

- السودان

- رواندا

- تنزانيا

- غينيا الاستوائية

- إثيوبيا

- ليبيريا

- جيبوتي