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بين الناس

مواطن من ذوى الإعاقة يناشد المسئولين استلام شقة بإسكان المعاقين.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن نور الدين منصور، المقيم فى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ القاهرة، تسليمه شقة فى إسكان المعاقين، نظرًا لأنه من ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب في إسكان معاقين منذ عام 2011، وتم البحث وتبين أنه مستحق ولم يتم التسليم حتى الآن.

وقال فى رسالته إن طلبه موقوف حتى الآن ولم يتم الرد عليه لاستلام الشقة، وذلك بعد عمل الفحص من الشئون وتبين أنه مستحق.

للتواصل مع الشاكى: 01127370105

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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