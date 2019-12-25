مواطن من ذوى الإعاقة يناشد المسئولين استلام شقة بإسكان المعاقين.. صور

ناشد المواطن نور الدين منصور، المقيم فى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ القاهرة، تسليمه شقة فى إسكان المعاقين، نظرًا لأنه من ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب في إسكان معاقين منذ عام 2011، وتم البحث وتبين أنه مستحق ولم يتم التسليم حتى الآن.



وقال فى رسالته إن طلبه موقوف حتى الآن ولم يتم الرد عليه لاستلام الشقة، وذلك بعد عمل الفحص من الشئون وتبين أنه مستحق.



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