مصر تقدم شحنة مساعدات دوائية إلى ألبانيا.. صور





قامت سفارة مصر في تيرانا، اليوم، بتسليم شحنة مساعدات دوائية مقدمة من مصر عبر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التابعة لوزارة الخارجية إلى جمهورية ألبانيا ، لمساعدة الشعب الألباني الصديق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الزلزال المدمر الذي شهدته البانيا في 26 نوفمبر الماضي.





وأوضحت السفارة المصرية في البانيا ان تلك الشحنة تأتي علي ضوء علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين.





وفي هذا السياق، أكدت السفارة خلال مراسم تسليم المساعدات على أن مصر، حكومةً وشعبًا، دائمًا ما تقف إلى جانب أصدقائها، خاصة في وقت الأزمات ، وأنه فور طلب الحكومة الألبانية الدعم لمواجهة آثار الزلزال، بادرت مصر بتوفير هذه المساعدات الدوائية تضامنا مع الشعب والحكومة الألبانية لتجاوز الاثار السلبية والتحديات الإنسانية المترتبة على هذا الزلزال المدمر.



