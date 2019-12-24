برعاية وزيرة الثقافة.. الاحتفال بيوم المترجم بمشاركة المركز الروسي

ينظم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث احتفالية يوم المترجم فى اطار العام المصرى الروسى 2020 وذلك غدا الثلاثاء بقاعة طه حسين بالمركز القومى للترجمة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم.



ويفتتح الدكتور أنور مغيث الاحتفالية بكلمة، يعقبها كلمة المترجمين للدكتورة امال الروبى، وكلمة للمترجم الكبير ثائر ديب وبعد الاستراحة تبدأ فعاليات ندوة حول "الاستشراق – الأدب – السياسة" حيث يدير الندوة الدكتور انور إبراهيم ويتحدث فيها كل من الدكتور إيمان يحيي والدكتور عاطف معتمد والدكتور نبيل رشوان وشريف جاد.



كما يتناول المشاركون العلاقات المصرية الروسية فى مجالات الاستشراق والأدب والسياسة، حيث يعقب الندوة حفلات توقيع بعض الكتب المترجمة بالمركز ثم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات المركز القومى للترجمة.



وفى الختام تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بتوزيع جوائز منها جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة وجائزة الشباب للترجمة وجائزة الترجمة العلمية.