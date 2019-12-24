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رياضة

بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي هاشتاج #الزمالك يتصدر تويتر وردود واسعة من الجماهير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:36 م
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎الزمالك بالنسبه ليا حياة 🇦🇹🏹💔💔💔

‏احنا بنشجع الزمالك تحت أي ظروف وفي أي شكل من الأشكال احنا اللي شجعنا الزمالك في كل الاوقات الصعبه قبل السهله احنا اللي بنمشي ورا الزمالك بدون حسابات بنحبه بأيامه الحلوه والمره الزمالك في مرحلة صعبة والكل بيهدم ويكسر فيه جمهور الزمالك دائما هو الجزء الأقوى في الحكايه#الزمالك.

‏‎"عندك حق والله أنا زهقت وقرفت ومشكلتى أنى مبلقيش متعتى إلا فى مشاهدة الزمالك كرهونى فى الشيق إللى بحبه منهم لله#الزمالك"

‏انا هدخل الجنه بسبب الزمالك و الله #الزمالك.

#‏الزمالك من سئ ل أسواء مفيش فينش مفيش دفاع قوي.

‏الإنتاج الحربي يقع في فخ التعادل ويفقد نقطتين ثمينتين في الصراع علي المربع الذهبي أمام نادي #الزمالك😂😂😂😂

‏‏بشجع الزمالك و#الزمالك بيشجعنى ع الانتحار 🙂😢😢
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