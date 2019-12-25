مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ الدولي الساحلي

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخران بجروح وسحجات وكدمات ،واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي بمدخل 45 بنطاق مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى.





تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث عبور مشاة بالطريق المشار إليه.





وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بمدخل 45 اتجاه الإسكندرية وأسفر الحادث عن مصرع" السيد حميدو السيد قشطة "30 سنة"، وإصابة كل من "حمد عوض عبد الله" 36 سنة،" محمد عرفه محمد" 45 سنة مصابان بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور.





وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي والمصاب بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





استقبل مستشفي بدر العام بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، شقيقين بقرية صلاح الدين مصابين بتسمم غذائي وتم تحويلهم لمركز السموم بمستشفي ايتاي الباورد العام.



