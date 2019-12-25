منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يستعد لمواجهة تنزانيا غداً

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف، مرانه، مساء الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المنتخب التنزاني، غدا الخميس، في الجولة الأخيرة ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة بالجزائر.





وبدأ المران- الذي استمر لمدة ساعة- بإجراء الإحماء وبعض التدريبات البدنية، ثم الجانب الفني الذي اشتمل على النواحي الخططية.





واختتم مران المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، بتقسيمة بين اللاعبات، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الجميع.



