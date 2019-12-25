منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يستعد لمواجهة تنزانيا غداً

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف، مرانه، مساء الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المنتخب التنزاني، غدا الخميس، في الجولة الأخيرة ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة بالجزائر.
وبدأ المران- الذي استمر لمدة ساعة- بإجراء الإحماء وبعض التدريبات البدنية، ثم الجانب الفني الذي اشتمل على النواحي الخططية.
واختتم مران المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، بتقسيمة بين اللاعبات، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الجميع.
وكان من المقرر أن تقام أمس، مباريات الجولة الثانية بالبطولة الأولى، بين مصر وبوركينا فاسو، والثانية بين المغرب وتنزانيا، ولكن اللجنة المنظمة اجتمعت، الاثنين، مع مندوبي الفرق المشاركة، وتم إبلاغهم بقرار إلغاء جميع مباريات الثلاثاء، حدادا على وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس الأركان.