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تكنولوجيا

قريبا.. سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 5G.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
Samsung
Samsung
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شيماء عبد المنعم
أكدت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من الحاسب اللوحي المملوك لها Galaxy Tab S6 سيتم طرحها قريبًا بالأسواق، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وسيتوفر جهاز Galaxy Tab S6 قريبًا مع شبكة الجيل الخامس، مما يجعله الجهاز اللوحي الأول الذي يتميز باتصال أسرع إنترنت، وقد رصد موقع SamMobile، المتخصص بأخبار شركة سامسونج، أن الشركة قامت بإدراج جهاز جالاكسي تاب إس6 5G في موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا عن الجهاز بعد.

ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G، حيث أشارت الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها في كوريا أنه قادم قريبًا.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، أوضحت بعض التسريبات عن نسخة الحاسب التي تدعم شبكات الجيل الخامس من "جالاكسي تاب إس6"، والذي ظهر أنه يحمل الرمز SM-T866N، وقد حصل الحاسب اللوحي على عدد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تقنية البلوتوث.

ومن المتوقع أن يأتي جهازGalaxy Tab S6 5G بنفس تصميم الإصدار الأصلي، الذي تم طرحه شهر سبتمبر الماضي، مع شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 بوصة، و4 من مكبرات AKG الصوتية، مع ذاكرة عشوائية رام 6 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 7040 mAh، إلى جانب معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم 5G.

وعلى الرغم من أن سامسونج لم تحدد بعد الموعد الرسمي لإطلاق جالاكسي تاب إس6 5 جي، ولكن من المتوقع أن تعلن عنه سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذي سيقام في شهر يناير المقبل.
قريبا.. سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 5G.. صور
Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 5G
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