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اقتصاد

عاجل| ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 25-12-2019، بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 670 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأربعاء 25-12-2019، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 25 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 670 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 766 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 18، نحو 574 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 447 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23814 جنيها للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5360 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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