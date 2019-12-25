رامي ربيعة ينتظم في تدريبات الأهلي

ينتظم اليوم الأربعاء، رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي يقام ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وكان ربيعة، قد اكتفى أول أمس بالمشاركة في المران البدني مع الفريق، ثم استكمل تدريباته بأداء جلسة في الجيم، بعدما فضل الجهاز الفني منحه وقتا أكبر للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة التاسعة في بطولة الدوري.



ويشارك ربيعة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي التي تقام يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد السلام.



وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

