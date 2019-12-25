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أخبار البلد

العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:26 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك.

وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية، ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الأنماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.
العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل
العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل
العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل
العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل
العنانى يتابع مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية.. تفاصيل
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