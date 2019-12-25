المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية: إصدار 120 ألف تأشيرة ولا توجد أي مشاكل

أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية ، ان العمل يسير في موسم العمرة بشكل منتظم وانضباط تام في ظل النجاح منقطع النظير لبوابة العمرة المصرية.





وأشار إبراهيم ، إلى ماتم حتي الان ومنذ إطلاق البوابة إصدار حوالي ١٢٠ الف تأشيرة عمرة، تم تنفيذها من خلال شركات السياحة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتنفيذها أيضا من خلال بوابة العمرة المصرية وحصل جميع المعتمرين علي الباركود المقرر من البوابة حتي يتمكنوا من السفر.





وأضاف احمد ابراهيم، أن العمل بكافة المطارات والمنافذ يسير بانضباط كبير وسهولة ويسر غير مسبوقين مما أدي الي انضباط الموسم والقضاء علي السلبيات والحفاظ علي حقوق ومصلحة المعتمرين وصالح شركات السياحة وهذه جميعًا هي الأهداف الرئيسية من إنشاء البوابة مشيدا بالتعاون الكبير والتنسيق عالي المستوي من كافة الجهات.





وحول عودة بعض المعتمرين من المطارات لعدم حصولهم علي باركود البوابة اكد احمد ابراهيم ان هذا الأمر ليس له وجود علي الإطلاق وجميع المعتمرين الذين سافروا لاداء العمرة حصلوا علي الباركود وسافروا من خلال شركات السياحة مشيرا الي ان هذا الأمر حدث في اول أيام سفر رحلات العمرة والبعض لم يكن يعلم بأمر البوابة لكنه لم يتكرر بعد ذلك .





وأشار احمد ابراهيم الي واقعة مؤسفة حدثت مؤخرا حيث توجه حوالي ٢٥ مواطنًا للسفر ومعهم الباركود حصلوا عليه من شركة سياحة الا انه تبين ان الباركود مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة معهم والمربوطة مباشرة ببوابة العمرة .





وأضاف ان تم علي الفور التحقيق في الواقعة وتبين ان الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضي وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة .. الا انه تم استغلال اسمها للنصب علي المواطنين .





ولفت ان هذه الشركة ليست مسجلة علي بوابة العمرة المصرية ولا وجود لها بالقطاع وان من قام بالنصب علي المواطنين باسمها حصل علي تأشيرات افتراضية العمرة ولم يقم بتسجيلها علي البوابة لان هذا مخصص فقط لشركات السياحة فقام بتزوير الباركود وهو ما تم كشفه بالمطار.. مشيرا الي انه تم اخطار النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين، موضحا ان هذه الواقعة تؤكد نجاح البوابة في تحقيق الانضباط بسوق العمرة وتنظيمه ومنع اي تلاعب بالمواطنين .





وشدد علي ضرورة تحري المواطنين عن الشركات والدخول علي البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التي سيسافر معها مسجلة علي البوابة ورفض السفر مع اي شركة غير مسجلة بالبوابة موضحا ان هؤلاء المواطنين لو تحروا عن الشركة من خلال البوابة لما تعرضوا للنصب وضياع أموالهم مؤكدا ان كافة الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة علي البوابة كما ان كافة برامج العمرة مسجلة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها.



