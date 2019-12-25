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أخبار البلد

"الفلاحين" تكشف أبرز مطالبهم من وزير الزراعة الجديد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، بعد مقابلة وزير الزراعة الجديد السيد القصير، إن أبرز الطلبات التي يطلبها الفلاحون من وزير الزراعه الجديد ، تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وانشاء صندوق التكافل الزراعي ، والانتهاء من منظومتي الكارت الذكي والري الحقلي .

واستكمل :" كما نطالب بوقف استيراد اللحوم الحية لأغراض التسمين والذبح والاكتفاء بالاستيراد لغرض تحسين السلالات من أبرز المطالب أيضا".

وأضاف ابوصدام ، ان ملف المحاصيل الاساسية وخاصة محصول القطن يجب أن يكون علي رأس اولويات الوزير الجديد بوضع سعر ضمان لبيع وشراء القطن لتشجيع المزارعين علي زراعته 2020 بعد تدهور اسعاره موسم 2019 .

وطالب نقيب الفلاحين ، مزارعي القصب برفع سعر طن القصب لـ1000 نظرا لزيادة تكلفة زراعته وحصاده والتسعير العادل لإردب القمح هذا العام والاسراع في توفير تقاوي الارز قليلة استهلاك المياه (الارز الجاف) للسماح بالراغبين في زراعة القطن بزراعته .

وأشار إلي أن خضروات البطاطس والطماطم اصبحت من الزراعات المهمه والتي تتكلف زراعتها مبالغ ماليه كبيره نتيجة استيراد التقاوي وغياب السياسه السعريه لذا نطالب وزارة الزراعة بالاسراع في ملف انتاج تقاوي مصرية تغطي الاحتياجات المحلية حيث نستورد 98% من تقاوي الخصروات المحلية.

وتابع ان زراعة النباتات الزيتية يجب أن تحظي باهتمام كبير من وزير الزراعه الجديد لانها نباتات تستهلك مياه قليله وتصلح في الزراعة بالاراضي الجديده وتغطي الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك الكبيرة حيث تستورد مصر 99% من احتياجاتها من الزيوت.
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