صقر وقيادات السويس يهنئون الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة



رافق المحافظ في زيارته للكنيسة لتقديم التهنئة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء حسن ترك نائب مدير الأمن والعميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن.



وأكد محافظ السويس أن مصر تنعم بالامن والامان، بالاضافة الي انه يتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية على مستوى المحافظات تصب في مصلحة المواطن المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما أكد صقر على عمق الترابط بين أبناء مصر والروح الوطنية بين المصريين علي مر العصور، مشيرا إلى أن المحافظة لديها خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل التي بدأت على مستوى الأحياء.



وأضاف ان هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة والجيش الثالث ومديرية الامن من اجل الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار في السويس.



كما شارك في تقديم التهنئة كل من الدكتور محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور احمد الحمادي رئيس المنطقة المركزية الازهرية بالسويس ومحمد المصري وطارق متولى ونانسي نصير أعضاء مجلس النواب بالسويس ونواب رئيس جامعة السويس والقيادات العسكرية ومساعدي وضباط مديرية الامن ورؤساء الأحياء وممثلي الشركات والجمعيات الاهلية والنقابية والمجلس القومي للمراة ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأحزاب بالسويس.

توجه وفد يضم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني واللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إلى كنيسة الراعي الصالح وكنيسة العذراء للرهبان الفرنسيسكان لتهنئة الاب جوزيف وهيب راعي كنيسة الفرنسيسكان والاب بشاي اسحاق بشاي راعي كنيسة الراعي الصالح والاخوة الأقباط الكاثوليك بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة.