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رياضة

في تغريدة غامضة| وزير الرياضة الأسبق يهاجم مسئولي أندية مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:31 م
المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق
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حسام الحارتي
تساءل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق عن ما يحدث داخل الساحة الرياضة المصرية من بعض رؤساء الأندية وذلك عقب اعتراضهم على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ومهاجمة بعض الحكام المصريين في أحد اللقاءات.

وفي تغريدة غامضة تساءل المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :"هل يمنع القانون لاعبًا أن يكون عضوًا بمجلس النواب ؟ وفى هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينذر أو يطرد هذا النائب الذى يتمتع بالحصانة ؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات

ورد خالد عبد العزيز على أحد متابعيه عقب تحمله المسؤولية خلال توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة قائلا :" معاك حق أنا الجمعية العمومية اللى وافقت على اللائحة . وأنا النيابة العامة التى حفظت البلاغ وأنا الذي لم يعقد ٣ مجلس إدارة فى ٦ شهور فقط كنت فيها فى الوزارة بعد الانتخابات ومجلس رابع تم الدعوة له بطريقة خاطئة ولم نعتمد قراراته حافظ مش فاهم".
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