شيخ الأزهر: العالم الإسلامي في حاجة لكل عمل يخدم الفقراء والمحتاجين

ترّأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والستين للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لمناقشة جدول الأعمال وبحث ما أسفرت عنه جهود المجلس خلال الفترة الماضية.





وأوضح الأزهر في بيان له، أنه في بداية الاجتماع، قال شيخ الأزهر إن العالم الإسلامي، في الوقت الراهن في أشد الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين، وأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة يقع على عاتقه الجانب الأكبر لتخفيف العبء عن فقراء العالم الإسلامي، وبخاصة ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد المسلمين.





وأكد الإمام الأكبر ضرورة وجود استراتيجية محددة لعمل المجلس خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بتوحيد جهود الهيئات والمنظمات الأعضاء بالمجلس بما يساعد على توفير كافة المتطلبات الإنسانية والإغاثية لضحايا الحروب والصراعات حول العالم، عبر بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.



