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تعليم

6 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا لأهالي قرية بني حِرام بديرمواس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:59 م
6 ندوات توعوية بقافلة
6 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا لأهالي قرية بني حرام بدير
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أيمن رياض
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، قافلة توعوية جديدة بقرية بني حرام مركز ديرمواس، شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كليات التربية النوعية، ودار العلوم، والحقوق، والتمريض، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي القافلة ضمن سلسلة القوافل البيئية المتكاملة التي تطلقها الجامعة بالتعاون مع محافظة المنيا، بهدف تثقيف وتوعية أهالي القرى المحرومة بكافة أرجاء المحافظة.

قال الدكتور محمد جلال إن القافلة قدمت 6 ندوات توعوية لأهالي قرية بني حرام، شملت ندوة عن "المواطنة وحقوقها وواجباتها" حاضرها الدكتور رجب أحمد عبد الرحيم مدرس البلاغة والنقد بكلية دار العلوم ومشرف القافلة، وأخرى عن "العلاقات الأسرية ودورها في المواطنة" وقدمها الدكتور عمر مزيون المدرس بكلية الحقوق.

وأضاف أنه تم عقد ندوة ثالثة لطلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بالقرية عن "منصات التعليم الإلكتروني" متناولًا تعريفها وأهميتها وسلبياتها وكيفية التسجيل عليها والتصفح بها، كما عرض خلال الندوة الدكتور محمد يوسف أحمد المدرس بكلية التربية النوعية، نماذج لمنصات التعليم الإلكتروني.

وأكد جلال أن كلية التمريض قامت بدور هام في التوعية لأهالي القرية، وذلك بتقديم عدد من الندوات التوعوية الصحية عن "كيفية الفحص الذاتي للثدي وكيفية الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي" حاضرتها الدكتورة يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدمت الدكتورة أسماء محمود عبدالعظيم بكلية التمريض ندوة بعنوان "الالتهاب الرئوي والنزلة الشعبية وأمراض البرد والانفلونزا"، بالإضافة إلى ندوة للدكتور محمد فتحي راشد المدرس المساعد بالكلية ألقاها لطلاب ومعلمي مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية المشتركة بعنوان "الاسعافات الأولية".

جاء ذلك بإشراف من الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب جامعة المنيا ومنسق عام القوافل، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات.
6 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا لأهالي قرية بني حِرام بديرمواس
6 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا لأهالي قرية بني حِرام بديرمواس
6 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا لأهالي قرية بني حِرام بديرمواس
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