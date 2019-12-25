محافظ السويس يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري

نفذ اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية للوقوف على الأعمال التي تتم والاستعدادات النهائية قبل انطلاق الحدث الرياضي الكبير ماراثون زايد الخيري بالسويس.



يقام الماراثون بعد غد الجمعة ٢٧ ديسمبر ، وتابع إنشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة التي تقام علي طول الطريق امام شركات البترول بشارع صلاح نسيم بنطاق حي فيصل.



كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محلات ومنطقة خدمات ومنطقة العاب للاطفال بممشي وكورنيش السويس الجديد بحي السويس، مؤكدا أن هذا العمل الجميل الذي يقام علي كورنيش السويس الجديد لخدمة اهالي السويس ومتنفس جديد يفخر به كل ابناء المدينة الباسلة.



رافق المحافظ في جولاته كل من المهندس أحمد شاكر مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس ببورتوفيق وفاتن إبراهيم رئيس حي فيصل وامل ابراهيم رئيس حي السويس والعميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ وشعبان حمدان مدير التجميل والحدائق وياسر البعيري مدير الإعلام ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة ومحمدعبد الله سكرتير حي فيصل وعادل خشانة من المكتب الفني بالمحافظة ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية والمهندس احمد شعبان مدير الادارات الهندسية بحي فيصل والشركات المنفذة للاعمال.