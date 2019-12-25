تامر حسني يحقق 7 ملايين مشاهدة بـ حلو المكان

حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب ، وحقق الكليب 7 ملايين ، وتمكن من الدخول في قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة واحتل المركز الثانى.



والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو.



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم «الفلوس»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم.



وطرح تامر حسني مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" وهي الأغنية الدعائية لـ فيلم "الفلوس"، وذلك عبر القناة الخاصة به على "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان.. يا صحاب زمان.. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان.. متجمعين ومنورين.. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان.. هنقضي يوم.. ضحك وهزار.. ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش.. عندي الحساب.. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا.. والليلة نفرح كلنا.. مش طالبة حزن ولا ثانية.. ولا هم يدخل وسطنا".



أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.