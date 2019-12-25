بعد النتائج الجيدة.. الأهلي السعودي يسعى لتجديد عقد جروس

أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء ، أن نادي الأهلي السعودي يسعى في الوقت الحالي لتجديد عقد مدربه السويسري كريستيان جروس، مع الفريق الأول لكرة القدم.



وتشير الأنباء الى أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ ستسعى في الأيام القليلة القادمة لحسم أمر التجديد مع جروس ، فالمدير الفني يقدم نتائج رائعة مع الفريق منذ تعيينه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وكان الأهلي قد تعاقد مع جروس خلفا للمدرب صالح المحمدي، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم ، وخاض المدرب مع الفريق 5 مباريات في مختلف البطولات، حقق الفوز في 4 مباريات منهم ، وخسر مباراة وحيدة.



يذكر أن كريستيان جروس تولى تدريب نادي لزمالك ، وقاده للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الانتصار على نادي نهضة بركان المغربي ، قبل أن تتم إقالته من منصبه.