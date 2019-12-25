لصالح المواطن.. أحمد موسى: الرئيس طالب بتخفيض أسعار منتجات جهاز الخدمة الوطنية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي طالب بتخفيض أسعار منتجات جهاز الخدمة الوطنية في المنافذ والهدف من هذا مصلحة المواطن، وذلك خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم.



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم على مساحة 450 فدانا وبطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين".



وتابع:" المجمع به مجزر آلي على أعلى مستوى من النظافة ويتم الحصول على منتج لحوم آمن وصحي ولا يشوبه شيء على الإطلاق ".



وأكمل:"استهلاكنا من اللحوم في عام 2011 كان 353 ألف طن، واستيراد 328 ألف طن، وانتاج محلي بـ محلي 225 الف طن"، في 2013 استهلاك 530 ألف طن واستيراد 272 ألف طن وانتاج محلي 258 ألف طن".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" في 2015 تم استهلاك 593 ألف طن لحوم، واستيراد 239 ألف طن، وانتاج محلي 254 ألف طن، وفي عام 2017 استهلاك 640 ألف طن، واستيراد 350 ألف طن، وانتاج محلي 290 الف طن".



