وفرت اللحوم ولبن الأطفال.. أحمد موسى: القوات المسلحة تؤمن احتياجات المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2015 كان هناك أزمة لبن اطفال في الأسواق والقوات المسلحة تدخلت لحل هذه الأزمة على الفور.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" القوات المسلحة تتدخل لتأمين احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي أكد أنه يتم العمل على تربية مليون رأس لتوفير اللحوم ومنع احتكار اللحوم ومجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فدانا".



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه في عام 2013 الشركات العالمية المالكة لمحطات الوقود في مصر أعلنت انها سوف تنسحب من السوق المصري.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تخيلوا لو المحطات دي قفلت ومفيش بنزين والوقود يعتبر أمن قومي لنا جميعا والقوات المسلحة وفرت الاحتياجات ومحدش يلوي ذراع البلد في أي شي".

