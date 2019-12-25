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أحمد موسى: القوات المسلحة تؤمن الحدود وتوفر احتياجات المواطنين.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدم توافر احتياجات المواطنين أمر يهدد السلام المجتمعي ويتسبب في مشكلة للمواطنين ومؤسسة القوات المسلحة تدخلت لتوفير احتياجات المصريين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر كانت مستهدفة ومحاصرة من كل مكان والقوات المسلحة منعت مصر من السقوط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القوات المسلحة تؤمن الحدود وتوفر احتياجات المواطنين"، مضيفا: "الرئيس السيسي أكد مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى ان الدولة تعمل على توفير اللحوم لمنع احتكار اللحوم، ومجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في عام 2013 الشركات العالمية المالكة لمحطات وقود في مصر أعلنت أنها سوف تنسحب من السوق المصرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تخيلوا لو المحطات دي قفلت ومفيش بنزين والوقود يعتبر أمنا قوميا لنا جميعا والقوات المسلحة وفرت الاحتياجات ومحدش يلوي ذراع البلد".
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