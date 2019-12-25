محدش يلوي ذراع البلد.. أحمد موسى: القوات المسلحة حمت مصر من السقوط منذ 2011 وحتى الآن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات قومية في الفيوم، ذكرنا بالمادة 200 من الدستور ، وقال إن القوات المسلحة لديها مهمة منع سقوط مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة حمت الدولة من السقوط منذ 2011 وحتى الآن".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في عام 2013 الشركات العالمية المالكة لمحطات وقود في مصر أعلنت انها سوف تنسحب من السوق المصري".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تخيلوا لو المحطات دي قفلت ومفيش بنزين والوقود يعتبر أمن قومي لنا جميعا والقوات المسلحة وفرت الاحتياجات ومحدش يلوي ذراع البلد في أي شي".

