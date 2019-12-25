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محدش يلوي ذراع البلد.. أحمد موسى: القوات المسلحة حمت مصر من السقوط منذ 2011 وحتى الآن

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات قومية في الفيوم، ذكرنا بالمادة 200 من الدستور ، وقال إن القوات المسلحة لديها مهمة منع سقوط مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة حمت الدولة من السقوط منذ 2011 وحتى الآن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في عام 2013 الشركات العالمية المالكة لمحطات وقود في مصر أعلنت انها سوف تنسحب من السوق المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تخيلوا لو المحطات دي قفلت ومفيش بنزين والوقود يعتبر أمن قومي لنا جميعا والقوات المسلحة وفرت الاحتياجات ومحدش يلوي ذراع البلد في أي شي".
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