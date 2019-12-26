أحمد سلام يكتب: المشير أحمد إسماعيل في ذكراه



ولد فى 14 أكتوبر 1917 وتوفى فى 25 ديسمبر 1974 عن 57 عاما تخرج من الكلية الحربية عام 1938 .خاض الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي 1956 وهزيمة5 يونبو 1967 وقد عين عام 1969 رئيسا للأركان بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وعزله الرئيس عبد الناصر بسبب حادثة الزعفرانة الشهيرة. ثم أعادة الرئيس السادات مجددا مديرا للمخابرات العامة .ثم أصبح وزيرا للحربية عام 1972.



عام 1972 قرر السادات إعفاء الفريق أول محمد صادق وعين بدلا منه الفريق أحمد إسماعيل مدير جهاز المخابرات العامة وزيرًا الحربية.



عامان في وزارة الحربية ولقي ربه بعد النصر العظيم وقد خلفه الفريق محمد عبد الغني الجمسي رئيس الأركان

في ذكراه الخامسة والأربعين مصر لن تنسي آباء النصر العظيم قادة وضباطا وجنودا وستظل السيرة العطرة تؤرخ لمسيرة رائعة لهؤلاء الأبطال.



تحية إلي مشير النصر وزير الحربية المرحوم أحمد إسماعيل في ذكري رحيله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.



أحد آباء النصر العظيم تحمل عذابات المرض اللعين وتحامل علي نفسه طوال الاعداد لحرب الخلاص للثأر من هزيمة يونيو وقد سطر تاريخا اقترن به قائدا عاما للقوات المسلحة إبان حرب اكتوبر المجيدة وبعد عام من الحرب لقي ربه 25 ديسمبر 1974 ومن الوفاء أحياء ذكراه ال45 والترحم عليه وتذكير الأجيال التي لم تعرف المشير أحمد إسماعيل علي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية المصري خلال حرب أكتوبر 1973 وقد عدت إلي الأرشيف لقراءة ابرز ماكتب عنه وقد تم تصنيفه ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ .