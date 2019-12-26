البحوث الفلكية: مصر ستشهد كسوفا للشمس اليوم لمدة 3 دقائق ..فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية أحد أعضاء التحالف القومي لصناعة أقمار الفضاء وقمنا بالمشاركة في صناعة كيوب سات 1 وأطلق من أمريكا، وكيوب سات 2 وهذا أطلق من اليابان مع مشاركة 9 جهات أخرى ويقوم بتمويله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc"، أن 2019 وهو العام الأهم بالنسبة إلى عدد الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها.
وأوضح "القاضى"، أن كسوف الشمس الحلقي هو آخر ظاهرة فلكية يمكن أن تراها خلال عام 2019 وهذه الظاهرة تبدأ من منتصف آسيا من غرب الصين وباكستان مرورا بالمنطقة العربية حتي حدود مصر ويكون كسوف جزئي.
وتابع "القاضى"، أن الكسوف يشمل بعض المناطق العربية منها الإمارات وعمان وجنوب السعودية وجنوب مصر ويكون كسوفا حلقيا وهو يأتي بعد شروق الشمس مباشرة.
واستكمل "القاضى" أن كسوف الشمس يكون نسبة رؤيتها ضعيفة لأنه يأتي بعد شروق الشمس مباشرة ويكون مدته 3 دقائق.
وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc"، أن 2019 وهو العام الأهم بالنسبة إلى عدد الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها.
وأوضح "القاضى"، أن كسوف الشمس الحلقي هو آخر ظاهرة فلكية يمكن أن تراها خلال عام 2019 وهذه الظاهرة تبدأ من منتصف آسيا من غرب الصين وباكستان مرورا بالمنطقة العربية حتي حدود مصر ويكون كسوف جزئي.
وتابع "القاضى"، أن الكسوف يشمل بعض المناطق العربية منها الإمارات وعمان وجنوب السعودية وجنوب مصر ويكون كسوفا حلقيا وهو يأتي بعد شروق الشمس مباشرة.
واستكمل "القاضى" أن كسوف الشمس يكون نسبة رؤيتها ضعيفة لأنه يأتي بعد شروق الشمس مباشرة ويكون مدته 3 دقائق.